Cartoline per gli sposi. Roseto Valfortore trasforma i luoghi più belli del suo comune in un percorso per gli sposini che vogliono rendere il ricordo del giorno più bello della loro vita ancora più speciale. Dalla sosta denominata “confetti rosa” a quella “riso per gli sposi”, ed ancora “i testimoni ” ed “il brindisi”.

Ogni tappa corrisponde ad un fermo immagine del paese, tra paesaggio naturale ed il centro storico. Chi si sposerà a Roseto o deciderà di spostarsi nel paesino del subappennino dauno per arricchire il proprio album fotografico avrà quasi un set cinematografico naturale straordinario a disposizione.

“Abbiamo un paesaggio straordinario e delle scenografie naturali nel centro abitato che possono rendere ancora più belle i ricordi delle coppie che si sposano a Roseto – spiega il sindaco Lucilla Parisi – e nei prossimi giorni cercheremo di rendere ancora più belle quelle che abbiamo voluto definire delle cartoline per gli sposi”.