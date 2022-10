Quattordici anni dopo la prima pubblicazione, torna “La Mappa della Solidarietà della città Foggia”, giunta all’ottava edizione. Realizzata dal CSV Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, rappresenta uno strumento, accessibile e tascabile, con informazioni utili per persone indigenti, senzatetto e cittadini migranti che necessitano di orientamento. La nuova edizione, tradotta in cinque lingue (ucraino, inglese, francese, rumeno e arabo) sarà presentata alla città e alla stampa martedì 11 ottobre 2022, alle ore 10.30, presso la Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia (Via Arpi, 152), alla presenza del presidente Aldo Ligustro, del presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese e del direttore del Centro di Servizio al Volontariato, Roberto Lavanna.

I servizi, rilevati e aggiornati nelle scorse settimane, sono suddivisi in dodici macroaree di riferimento: curarsi, lavarsi, mangiare, vestiario, dormire, orientamento legale, enti e istituzioni, alfabetizzazione, centro diurno, luoghi di culto, i servizi del Comune di Foggia, i bagni pubblici. In totale sono 79, concentrati per praticità – data l’erogazione di più prestazioni da parte di alcuni enti e associazioni – in 65 punti di riferimento. La mappa, concepita come una bussola per orientarsi in quella parte di città che aiuta e dà conforto, sarà stampata in tre mila copie e distribuita capillarmente presso gli enti che sul territorio operano a contatto con le fasce più deboli: tra gli altri, Prefettura, Questura, Caritas diocesana, Associazione Fratelli della Stazione, Medtraining, Intersos, Centro Interculturale Baobab, Carcere di Foggia e Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. In quest’ultimo caso, lo strumento si rivelerà particolarmente utile per i “detenuti dimittendi”, privi di riferimenti sul territorio.

E se l’orientamento è reso più agevole grazie a ideogrammi intuitivi e a una legenda, grande novità dell’ottava edizione è la versione digitale della “Mappa della Solidarietà della città Foggia”. Accessibile attraverso la scansione del QR Code collegato e dal sito del CSV Foggia, la mappa diventa interattiva e capace di accompagnare i cittadini in cerca di solidarietà fino all’obiettivo. “È motivo di grande orgoglio per la nostra Fondazione – spiega il Presidente Aldo Ligustro – poter contribuire, per l’ottava edizione consecutiva, alla pubblicazione della Mappa della Solidarietà di Foggia. L’attenzione che questa Istituzione riserva alle fasce più svantaggiate della comunità, del resto, è una delle finalità più importanti fissate dallo statuto, una vera e propria missione che caratterizza la Fondazione dalla sua nascita, che infatti trae origine dalla disposizione testamentaria della signora Rosa Del Vento, nel 1587, ‘a pro dei bisognosi’. Uno strumento sempre più indispensabile che, grazie al lavoro encomiabile del CSV Foggia, offre un sostengo essenziale alle persone fragili di Capitanata restando sempre al passo con i tempi. La novità dell’inserimento della lingua ucraina e la versione digitale della Mappa ne sono la prova più evidente”. “La pandemia e il conflitto in Ucraina, con le conseguenze internazionali che conosciamo – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – hanno colpito duramente la parte di popolazione più fragile, in particolar modo al Sud, dove la povertà assoluta registra numeri record. Questo strumento, nato nel 2008 e aggiornato negli anni, vuole essere un piccolo grande strumento per rendere accessibili i servizi dedicati a chi è in difficoltà e disorientato, a chi non ha riferimenti nella nostra città”.

