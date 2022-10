Il 10 ottobre alle ore 18, presso il Cineteatro Sala Farina di Foggia, si terrà la prima nazionale del video “Mafia Stop”, fortemente voluto dal Comitato Cittadino La Società Civile per innescare una riflessione collettiva attraverso la purezza dell’arte.

Esso verrà poi proiettato per alcuni mesi nei cinema di Foggia e provincia, prima dei film in programmazione, oltre ad altri luoghi idonei. Realizzato e prodotto da RadioSpia records, da La Società Civile e da Wild Rat Film, il video è stato sostenuto anche dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla Fondazione Antiusura Buon Samaritano e da Coop Alleanza 3.0. Durante la presentazione, curata dalla giornalista Giovanna Greco, sarà possibile guardare ed ascoltare l’opera (girata in 4k, con suono in surround 5.1), interagire con il cast artistico (che sarà presentato in quella sede) e con il Comitato Cittadino promotore dell’iniziativa.

comunicato stampa