“Siamo profondamente preoccupati per l’escalation violenta che si sta consumando nel nostro paese in queste ultime settimane. Condanniamo fermamente ogni spargimento di sangue o forme di violenza”. Commenta così il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, l’omicidio a colpi di pistola Gerardo Tammaro, il padre del 26enne Mirko, reo confesso dell’omicidio del 20enne Andrea Gaeta, avvenuto a Orta Nova la sera del 3 settembre scorso. Sull’omicidio di Gerardo Tammaro, avvenuto a distanza di un mese dall’altro fatto di sangue, indagano i carabinieri.

Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola alla periferia del paese, in via Salvo d’Acquisto, fra le 10 e le 10,30

“Dopo quest’ultimo episodio increscioso, accaduto questa mattina, ho subito firmato la richiesta di convocazione di un tavolo per la sicurezza con il Prefetto – dice Lasorsa -. Purtroppo non si può più sottovalutare questa situazione. Abbiamo fortemente bisogno della presenza dello Stato in questo momento. Ora più che mai”.