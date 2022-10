L’ Amministrazione Comunale, il Comitato Festa San Celestino Bovino e la Pro Loco Bovino Unpli vi invitano alla Sagra “Sapori d’ Autunno”, anche quest’anno ECOFESTA, in programma Sabato 8 Ottobre, a partire dalle 20.30.

Dopo lo straordinario successo di presenze registrate nell’ultima edizione pre-covid (2019), anche quest’anno il Borgo Antico di Bovino vi aspetta, lungo le vie del gusto e dei ricordi, per degustare caldarroste, salsiccia e broccoli, minestroa di ceci e fagioli, porchetta, torcinelli, bruschetta contadina, formaggi e salumi e tanto buon vino. Nel corso della serata sono previste le esibizioni itineranti della Fanfara dei Bersaglieri e lo spettacolo musicale folk de “I Gargarensi” in Piazza Conti di Loretello.

L’evento rientra nella due giorni di festività dedicate a San Celestino Martire, in programma nelle giornate dell’8 e 9 ottobre, nel corso del secondo weekend dedicato ai Borghi Bandiera Arancione, riconoscimento del Touring Club Italiano. Domenica 9 Ottobre, alle ore 8 previsto l’arrivo della Fanfara dei Bersaglieri di Orsara di Puglia, rappresentanti delle ANB della Puglia e delle Regioni viciniore, che prenderanno parte alle cerimonie previste, a partire dall’inaugurazione della sede dell’ANB (Associazione Nazionale Bersaglieri) in via Soldato Leggieri, intestata al Col. Nicola Bruno (ore 9:00). Alle ore 9:30 previsto l’arrivo dei Bersaglieri Militari del 7º Reggimento della Caserma “Trizio” di Altamura che si uniranno alle esibizioni itineranti della Fanfara dei Bersaglieri di Orsara di Puglia e che si articoleranno per le vie del paese nell’arco dell’intera giornata.

La Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi con la presenza di autorità civili e militari, si svolgerà alle ore 10:30 e a seguire la Solenne Processione per le vie del paese. Suggestivo il concerto delle Fanfare che si svolgerà alle 17 su Corso Vittorio Emanuele. In serata, dopo la consueta cerimonia di deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai caduti in guerra, la due giorni di festeggiamenti si concluderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Il weekend sarà scandito anche dalle visite guidate e passeggiate nel borgo a cura della’ Infopoint/ProLoco di Bovino. Inoltre, domenica 9 ottobre, tornerà a svolgersi dopo lo stop imposto dalla pandemia, anche la tradizionale Fiera Autunnale di San Celestino.

comunicato stampa