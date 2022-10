Tornano a salire i contagi di Covid 19 in Puglia: nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, c’è stato un incremento del 41,3% rispetto a sette giorni prima. Aumentano anche i casi attualmente positivi, passati a 320 ogni 100mila abitanti.

Oggi sono 1.365 nuovi casi di positività: in provincia di Bari 466, nella Bat 85, a Brindisi 130, a Foggia 172, nel Leccese 329, nel Tarantino 169. Riguardo ai ricoverati a Foggia per la malattia, dal Policlinico di Foggia fanno sapere che al momento sono 22 le persone attulmente in ospedale, di cui 19 in malattie infettive, 2 in pneumologia e 1 in pediatria covid. L’età media dei ricoverati è di 67 anni, a maggioranza maschile.