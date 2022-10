“L’Amministrazione comunale, a 100 giorni dall’inizio del mandato amministrativo porta a casa un risultato prezioso per il nostro paese e per i servizi all’infanzia”. Si tratta del nuovo asilo di Stornara, come annuncia la stessa Amministrazione Comunale sulla propria pagina Facebook. Con decreto 22 settembre 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il progetto per la costruzione di un asilo nido è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 2.585.603,20.

Stornara avrà per la prima volta, in zona 167, una nuova struttura completa che garantirà la buona crescita dei bambini offrendo opportunità e stimoli per favorire l’interazione con altri bambini e adulti.