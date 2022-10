A Orta Nova è stata accertata l’occupazione in assenza di formale autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per 7 cantieri su 10 controllati. Lo informa il Comando di Polizia Locale. I cantieri, al momento del controllo, non avevano corrisposto nemmeno la tassa di occupazione del suolo pubblico nella loro totalità per oltre 6mila euro.

“Le istanze di occupazione di suolo pubblico vanno presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione e che il suolo pubblico non può essere occupato fino al ritiro dell’apposita autorizzazione finale”, ricorda il Comando di Polizia Locale sulla propria pagina Facebook.