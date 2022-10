Gallo lo aveva chiesto nel pre-partita: è il momento di dare segnali a chi tifa Foggia. Detto, fatto. Il Foggia sceglie la gara più difficile, contro una candidata alla promozione diretta, per tornare alla vittoria liberandosi di paure e fantasmi. Basta la rete di Vuthaj per battere il Crotone e conquistare tre punti pesanti per ritrovare il morale e, soprattutto, il senso a una stagione. Una gara ben giocata dai rossoneri che hanno rischiato poco o nulla al cospetto di una favorita per vincere il campionato. Merito di un modulo, 3-5-2, più compatto e forse adatto in questo momento, ma anche di Fabio Gallo, che ha preparato benissimo la partita.

Soddisfatto il, mister rossonero a fine gara: “Penso che i ragazzi siano stati straordinari oggi, hanno fatto quello che nessuno poteva pensare. Hanno dato tutto, dobbiamo migliorare alcune cose come la fase offensiva ma questa settimana abbiamo lavorato molto sull’organizzazione della gara. Potevamo anche segnare più goal ma siamo stati bravi ad avere certezze nei momenti di difficoltà. La vittoria è tutta merito loro”.