Per la prima metà di ottobre i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia hanno registrato 48 annunci di lavoro relativi alla ricerca di 119 figure professionali da parte di aziende e realtà economiche del territorio. Le offerte, consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono caratterizzate da una certa varietà di profili richiesti che garantisce opportunità lavorative per ogni tipologia di utente.

Il settore “Turismo e ristorazione” torna ad essere quello con un maggior numero di richieste: alla necessità di occupare posti vacanti nel tradizionale settore turistico, si aggiunge una ricerca di personale (capi animazione, scenografi, ballerini, addetti mini club, tecnici audio e luci, ecc.) per la stagione invernale su tutto il territorio nazionale. Rimane alta la ricerca nel settore “Agricoltura e agroalimentare”, connessa alla vocazione economica del territorio: 20 sono le vacancy disponibili per profili più o meno qualificati. Diversi sono gli annunci di lavoro nel settore secondario: tra “Commercio e artigianato”, “Industria e trasporti” e “Costruzioni e impianti”, è quest’ultimo l’ambito che ricerca un maggior numero di profili. Aumenta la richiesta di professionalità anche nell’ambito “Amministrativo” su tutta la provincia. Non manca l’attenzione riservata dall’Ufficio Collocamento Mirato di Foggia alle categorie lavorative tutelate dalla L.68/99: 4 sono gli annunci lavorativi riservate alle cosiddette “categorie protette”.

Segui la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia per rimanere aggiornato sulle ultime offerte di lavoro e sulle novità ed eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro). Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Questo il il link al report quindicinale consultabile da chiunque https://bit.ly/ 3VvmxWv

comunicato stampa