Un Foggia di carattere impatta 1-1 a Castellammare di Stabia nel nono turno del campionato di C. Un punto prezioso, ottenuto in dieci contro undici per l’espulsione di Vuthaj, grazie al gol di Ogunseye che ha risposto alla rete di Santos.

I rossoneri continuano quindi nella mini-striscia positiva di due gare, e avanzano leggermente in classifica seppur ancora nella parte di destra. Sabato allo Zaccheria arriverà l’Andria in un derby delicato per entrambe le compagini.