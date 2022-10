La S.S. Audace Cerignola esprime solidarietà nei confronti dei tifosi cerignolani e delle attività commerciali coinvolte negli spiacevoli fatti che hanno contrassegnato il post gara di Audace Cerignola-Taranto. La società, con dispiacere, prende pertanto le distanze dall’atteggiamento anti-sportivo dei tifosi del Taranto: “Non è questa la nostra concezione di calcio che è per noi fair play, passione, inclusione, sano divertimento. No alla violenza dentro e fuori dagli stadi”, si legge nella nota. Sul campo, la gara del Monterisi è terminata zero a zero.