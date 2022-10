Foggia sarà la sede del Puglia Pride 2023. Ad annunciarlo Arcigay Foggia nel corso di un incontro cui ha preso parte un ospite d’eccezione: Vladimir Luxuria. Sarà lei la madrina dell’evento che il 10 giugno prossimo porterà nel capoluogo dauno migliaia di persone da tutta la regione nel nome del rispetto dei diritti e dell’uguaglianza.

La parata del 10 giugno prossimo sarà solo la parte finale di un percorso che inizierà domani e durerà otto mesi con incontri tematici, laboratori e letture che coinvolgeranno giovani e meno giovani grazie a un lavoro di squadra di diverse associazioni locali che si sono messe assieme per un obiettivo comune. Foggia, insomma, vuol arrivare pronta a un appuntamento che darà un contributo importante dal punto di vista sociale e culturale.

“Sarà un bellissimo Pride e sono felice che Foggia sarà la città dell’ inclusivita’ – dice Vladimir Luxuria -. Ricordo ancora quel brutto episodio in via Galliani e molti che temevano di denunciare perché così si sarebbe saputo che erano gay. Per fortuna oggi si denuncia e si capisce che a essere discriminati devono essere quelli che discriminano. Questo deve essere un orgoglio foggiano, voglio vedere i miei concittadini essere orgogliosi di vivere qui. E spero che questo evento dia un contributo importante dal punto di vista sociale e culturale. Non dobbiamo avere paura di spiegare ai ragazzi questi temi”.