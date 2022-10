Il Foggia si prepara alla terza sfida settimanale contro l’Andria, in programma domani alle 14.30 allo Zaccheria. Il tecnico Fabio Gallo analizza così la gara: “Questa è la sfida più difficile, dobbiamo stare con i piedi per terra consapevoli che siamo in zona playout contro una squadra che ha battuto bene il Messina. Non mi aspetto che vengano qui in modo spavaldo e per noi non sarà facile. Non abbiamo la possibilità di mollare un millimetro, se lo facciamo vuol dire che non possiamo fare questo lavoro”.

Tutti disponibili tranne Papazov per domani, probabile dunque che si vada verso una conferma del 3-5-2 diventato ormai un “marchio di fabbrica” di Gallo e in cui, vista la squalifica di Vuthaj, Tonin sembra favorito su Ogunseye per affiancare D’Ursi.