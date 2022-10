Si chiama “I Lumi della Ragione” la nuova e costituenda associazione culturale di Orsara di Puglia che nasce con il principale obiettivo di occuparsi di divulgazione culturale. Presidente del nuovo sodalizio sarà Rocco Dedda, docente di matematica e fisica che – col suo progetto di divulgazione online – coinvolge quotidianamente una platea social di circa 100mila follower. “Stiamo già lavorando all’organizzazione del Festival di divulgazione culturale ‘Orsapiens’”, ha annunciato Dedda, “Sarà un evento che coinvolgerà la comunità, le scuole, i divulgatori culturali e scientifici di tutta Italia”. Vicepresidente della nuova realtà associativa sarà Enedina Belluscio, mentre gli altri ruoli organizzativi e operativi vedranno protagonisti Rocchina Cericola, Daniela Labruzzo, Michela Del Priore, Michele Labruzzo, Michele Pilla, Patrizio De Michele, Giuseppe Pirro e Francesco Riccadi.

“Siamo un bel gruppo, con competenze e interessi complementari, e condividiamo l’idea di integrare saperi e ragioni trasversali per valorizzare più concretamente il territorio, farne conoscere e apprezzare vocazioni ed eccellenze, favorendone lo sviluppo”. L’iniziativa che terrà a battesimo “I Lumi della Ragione” è già in calendario per il 29 ottobre, alle ore 10, quando nell’istituto scolastico comprensivo di Orsara l’associazione presenterà i progetti culturali dedicati alle scuole, i laboratori con le “zucche non euclidee” e le rielaborazioni tridimensionali di Piazza Mazzini durante la ricorrenza dei Fucacoste. Il 30 ottobre, il sodalizio sarà nuovamente all’opera con i laboratori sperimentali delle “Zucche matematiche, artistiche ed… esplosive!” nel centro storico. Il 31 ottobre, alle ore 18, la presentazione ufficiale dalle ore 18 in aula consiliare, dove oltre al sodalizio sarà presentato anche il libro “The working Dead” di Michele Pilla. Martedì 1 novembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 in poi, il gruppo de “I Lumi della Ragione” sarà protagonista de “La macchina del tempo”: rielaborazioni in 3D, immagini e immersioni futuristiche di Orsara tra radici del passato e innovazione.

