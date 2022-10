Un nuovo ponte sul fiume Carapelle, sopralluogo per velocizzare i lavori e tutelare le esigenze degli agricoltori nell’area di Sant’Agata di Puglia. Lo annuncia sulla propria pagina Facebook il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta. “Mi sono recato sulla SP 101, per effettuare personalmente un sopralluogo circa i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Carapelle, nel territorio di Sant’Agata di Puglia, inseriti nel “Piano Ponti Provinciale” e finanziati con 760mila euro – dice Gatta -. Ho verificato che il nuovo ponte, nonostante la complessità dei lavori previsti, sarà realizzato in tempi brevi. E che sarà operato anche un allargamento della strada, la cui sede transitabile sarà portata da 5 a 7 metri.

Nel frattempo la percorrenza dei mezzi degli agricoltori è stata assicurata attraverso un percorso che punta a ridurre a minimo i loro disagi, in modo che possano accedere ai campi contestualmente allo svolgimento dei lavori.

“In questo modo abbiamo elaborato una soluzione che venisse incontro alle istanze che mi erano state formulate, coniugando il sostegno alla nostra agricoltura con l’ammodernamento infrastrutturale del territorio”, conclude il presidente della Provincia.

