Sono 19 i ricoverati per Covid 19 al Policlinico di Foggia. Di questi, 16 sono i ricoverati nelle Malattie Infettive, due in Pneumologia e 1 in Terapia Intensiva Neonatale. L’età media è di 74 anni, a maggioranza femminile.

In Puglia, sono 1.327 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore su 12.308 test. Il tasso di positività è del 10,8%. Questa la suddivisione per provincia: Bari 385, Bat 80, Brindisi 165, Foggia 134, Lecce 408, Taranto 143.