“Per me è una partita da giocare al massimo cercando di passare il turno. È un passaggio di crescita che può agevolarci per il prosieguo della stagione. Arrivare fino in fondo alla Coppa è dispendioso ma da’ blasone e soddisfazioni”. Mister Gallo tiene i suoi con la tensione alta per affrontare al meglio la sfida di Coppa Italia di C contro la Juve Stabia in programma domani sera al “Menti”.

Mancherà sicuramente D’Ursi e potrebbe giocare qualche rossonero finora visto poco come Peralta o Schenetti. Il tecnico rossonero vede margini di crescita della squadra: “Questa squadra si spegne a volte e questo è un aspetto mentale di attenzione che va migliorato. Ora la squadra crea di più ma crea poco. Dobbiamo fare di più”.