Icvolontari hanno venduto 500 calze con un ricavato di €1200 che sarà interamente devoluto alla buona causa.

Riutilizzare mascherine che non si usano più per uno scopo solidale. Nasce in questo modo l’iniziativa della Misericordia di Orta Nova di costruire delle calze, riciclando le mascherine, ritagliandole, cucendole a mano e decorandole personalmente.Tutto il ricavato sarà devoluto nella costruzione della casa della divina provvidenza adibita a mensa serale e dormitori per offrire un posto letto e un pasto caldo a chiunque non lo abbia. All’interno della calza, simbolicamente, si trovano solo alcune caramelle perché a contare è la finalità del gesto.I volontari delle Misericordia sono stati impegnati di recente anche nelle Marche per soccorrere la popolazione colpita dall’alluvione. Sette i volontari impegnati, che hanno spalato il fango nelle strade principali e nei vialetti privati, e ripulito i muri e i pavimenti delle case colpite dall’alluvione. I volontari hanno dormito in una palestra scolastica adibita a dormitorio temporaneo e il loro contributo è servito per ridare normalità a tanta gente che l’aveva persa.