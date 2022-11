“Sulle vicende di cronaca di questi giorni, consideriamo di costituirci parte civile, come Amministrazione Comunale di Cerignola, perché dobbiamo far sentire forte la voce della città nei confronti dei più deboli”. Lo annuncia il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, a proposito del brutto episodio della violenza di gruppo che ha coinvolto una giovane di Cerignola, che sarebbe accaduto in un garage la sera del 28 ottobre per poi venir fuori in seguoto ai racconti della stessa vittima che ha denunciato. Nel video che segue il commento del primo cittadino.