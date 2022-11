Scende ancora il numero dei ricoverati dei pazienti Covid-19 presso il “Policlinico Foggia”. Secondo l’ultimo report del nosocomio foggiano, i pazienti Covid sono 18, di cui 15 ricoverati in malattie infettive e 3 in pneumologia. Settantatre anni l’età media con una eguale distribuzione di sessi.

Complessivamente, in Puglia sono 1.195 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 369 in provincia di Bari, 320 nel Leccese, 160 nel Brindisino, 137 in provincia di Taranto, 126 nel Foggiano e 65 nella Bat.