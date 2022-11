L‘I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova, vincitore del #contestioleggoperché2021 con la #staffettadantesca, scende in campo per il #contestioleggoperché2022, con “Storie in Rete” @ioleggoperché, una serie di iniziative dedicate “al libro e allo sport per un futuro più inclusivo”. La comunità scolastica del Polo Liceale e degli Istituti Professionali, in collaborazione con le librerie gemellate, Ubik di Foggia e Fantasie di Stornarella, nei giorni dal 5 al 12 novembre, coinvolgerà il territorio con presentazioni di libri, incontri con gli autori, visite guidate in biblioteca, letture ad alta voce, laboratori poetici, animazione teatrale e tanto altro ancora, declinato nei vari percorsi biografici e bibliografici. Ecco il programma dettagliato delle iniziative:

– Percorso “I Giusti dello Sport: storie di atleti che hanno scelto il bene dalla Shoah al tempo presente”

“Fredy Hirsch. L’eroe sconosciuto che salvò i bambini di Auschwitz” – classe IVA IPSC, docente referente Anna Maria Cavallucci

“Kerri Strug. Olimpiadi 1996. Un volteggio d’oro con una gamba sola” – classe IVC IPSC, docente referente Daniela Iannuzzi

“Gino Bartali. Un eroe in bicicletta” – classe IVB IPSC, docente referente Anna Nota

“Gino Bartali. Un eroe in bicicletta” – classe IVB IPSC, docente referente Maria Teresa Di Palma

– Percorso “Diritto e Rovescio: storie di atleti e discriminazioni”

“Il Manifesto della Comunicazione Non Ostile per lo Sport” – classe IC LSA, docente referente Paola Grillo

“Igor Trocchia”. “Muhammad Alì. Perché Babbo Natale è bianco?” – classe IVB LSU, docente referente Elsa Renzulli

“Atleti ad Atene” – classi IIA LC-IVA LC, docente referente Antonella Muccilli

– Percorso “Roba da maschi! Storie di atlete”:

“Alfonsina e le altre” – classe IB IPSC, docente referente Paola Grillo

– Laboratorio “Atleti”:

Laboratorio di Found Poetry su “Atleti” di Franco Arminio – classe IIB LSU, docente referente Paola Grillo

– Percorso “Slalom tra i libri”:

Visita guidata alla Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e percorso bibliografico sullo sport (10 novembre) – classi IB LSU-IIB LSU, docente referente Paola Grillo

– Presentazioni di libri e incontri con gli autori

“Letteratura e Sport. da Dante a Pasolini”. Intervengono l’autore Trifone Gargano, la Dirigente Scolastica Maria Carbone, l’Assessore alla Cultura Francesco Grillo. 11 novembre ore 17.00. Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova – classi terze del polo Liceale, docente referente Paola Grillo

“Aria. Il racconto dell’eroe olimpico Michele Fanelli”. Intervengono l’autore Francesco Gasbarro, la Dirigente Scolastica Maria Carbone, la voce narrante Michele Carchia. 12 novembre ore 11.20. Aula Frasca – classi IA LC, IB LSU, IIB LSU, docente referente Paola Grillo

Una settimana “a tutto volume”, per aprirci, con il corpo e l’immaginazione, a un futuro più inclusivo, quindi migliore.