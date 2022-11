Venerdì 11 novembre, alle ore 17.00, presso la Scuola Secondaria di I grado “N. Zingarelli” – Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre – Zingarelli” – plesso San Lorenzo, a Foggia, in via Achille Grandi, prosegue il programma annuale di RivoltaPagina, il nuovo Presidio del Libro della città. La cura nella relazione educativa. Il valore pedagogico della genitorialità è il titolo dell’evento dedicato agli aspetti educativi e sociali della narrazione.

L’iniziativa, che rientra anche nelle attività dello Sportello Autismo per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con bambini autistici, è inserita negli appuntamenti della settima edizione di CoEduca 2022 organizzata da Edizioni del Rosone. Si discuterà del libro I genitori raccontano i loro figli, nato proprio dalle esperienze educative e genitoriali di alcune famiglie del territorio, attraverso i modelli proposti dai docenti Riziero Zucchi dell’Università di Torino e Raffaella De Rosa, insegnante di Bolzano, che interverranno all’iniziativa.

Moderati da Annarita Gentile de I SEMI A.P.S., saranno presenti anche Enza Maria Caldarella, Dirigente Scolastico del Liceo “Poerio”, scuola capofila della Rete Metodologia Pedagogia dei Genitori di Foggia, Alessio Tortorella presidente del Presidio del libro RivoltaPagina di Foggiae Lucia Melchiorre vicepresidente associazione iFun-.La cura dell’altro è infatti il filo conduttore del programma annuale del Presidio RivoltaPagina di Foggia, che al taking care ha voluto dedicare il progetto tematico annuale comune a tutti i presidi per l’anno in corso, dal titolo Homo Sapiens?

Due gli eventi già organizzati dal Presidio, su questo stesso tema, lo scorso mese: il 1° ottobre con l’incontro dedicato al concetto di cura per contrastare le diseguaglianze sociali, proposto dai Fratelli della Stazione, e il 13 ottobre con il convegno sul potere terapeutico delle parole in un evento organizzato con l’associazione Agata di Foggia. Già in calendario, inoltre, gli altri appuntamenti che seguiranno all’evento CoEduca dell’11 novembre.

Gli incontri successivi, infatti, saranno dedicati alla cura nella salute mentale, raccontata attraverso la narrazione poetica dello psichiatra genovese Paolo Milone, autore del libro L’arte di legare le persone. Il 17 Novembre, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio organizzerà un gruppo di lettura, per poi incontrare l’autore il 26 novembre presso la scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Il Ruolo Terapeutico di via Fania, a Foggia.

Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio è stato costituito la scorsa primavera da Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze; I semi; I fratelli della Stazione; Agata; iFun; Louis Braille – Società Cooperativa Sociale ONLUS, Spazio Baol, Gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. In questi primi mesi di attività, via via, il gruppo si è già allargato accogliendo altri lettori, tra cui il gruppo di lettura Foggia Legge dell’A.P.S. Parole Contrarie, il gruppo di lettura Un libro sul lettino della Scuola “Il Ruolo Terapeutico” e il gruppo di lettura del Centro clinico Ipsum.