E’ di 16, in totale, il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario. Di questi, dodici si trovano ricoverati in Malattie Infettive, 2 in Pneumologia, 1 in Riamimazione e 1 in Area Ostetrica.

Complessivamente, oggi in Puglia si registrano 1.128 nuovi casi di positività al Covid su 8.827 test giornalieri per una incidenza del 12,7%. Quattro i decessi registrati. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 381, nella Bat 67, nel Brindisino 139, in provincia di Foggia 117, nel Leccese 308 e in provincia di Taranto 110.