La senatrice Gisella Naturale (M5S) è stata eletta vicepresidente della 9^ commissione parlamentare “Agricoltura, Attività Produttive, Trasporti”. La portavoce pentastellata di Torremaggiore era già stata membro, nella passata legislatura, di quella che era soltanto la commissione agricoltura, a cui sono stati accorpati gli importanti settori delle attività produttive e del turismo. “È un’opportunità grandissima – ha detto Naturale – poiché finalmente si prospetta la possibilità di creare importanti sinergie tra i diversi comparti, strettamente legati tra loro. Per una pugliese come me questo ruolo è fondamentale, poiché vivo in una regione che fa dell’industria turistica una realtà all’avanguardia europea su cui, però, c’è ancora molto da lavorare. Stesso discorso per l’agricoltura – aggiunge la senatrice – poiché rappresenta il fiore all’occhiello di una terra in cui mancano ancora le infrastrutture ottimali, in cui le organizzazioni di produttori sono ancora poche e che necessitano di organizzazione, in cui anche la semplice irrigazione dei campi può rappresentare un ostacolo insormontabile. Ma in commissione mi batterò per risolvere queste problematiche”. Insieme a Naturale, il M5S vede in commissione Sabrina Licheri come capogruppo e Luigi Nave, che è anche segretario d’aula.

Per l’On. Giandonato La Salandra l’agricoltura ha rappresentato il cavallo di battaglia della campagna elettorale ma di tutta la vita politica del deputato di Fratelli d’Italia, originario dei Monti Dauni, neo eletto a Montecitorio. “Sono onorato di far parte della XIII Commissione Agricoltura, che fin da subito ho indicato come settore di mio interesse principale proprio per le specificità della Capitanata, il territorio che mi ha eletto, per cui ho immaginato un progetto che la veda al centro di un sistema di logistica integrata per l’agricoltura. – commenta l’Onorevole La Salandra – È simpatico, e spero di buon auspicio, pensare che l’Onorevole Agostinacchio, entrato come me in Parlamento a 44 anni, ha cominciato la sua carriera a Roma proprio nella commissione Agricoltura, così come l’Onorevole Donato De Leonardis, altro illustre rappresentante della Capitanata”. Si sono costituite infatti mercoledì 9 le 14 Commissioni permanenti della Camera, alle quali vengono assegnati i disegni di leggeprima che essi vengano discussi in sede parlamentare. .Il presidente eletto della Commissione è Mirco Carloni della Lega, già vicepresidente e assessore della Regione Marche. Giandonato La Salandra, di professione avvocato, inoltre, è stato indicato dal partito quale componente della Giunta delle Elezioni, che ha il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all’Assemblea la convalida oppure l’annullamento delle elezioni.