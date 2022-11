I Carabinieri della Compagnia di Foggia con il concorso della Compagnia di Intervento Operativo del 8° Reggimento “Lazio”, nelle ultime due settimane, hanno intensificato l’attività di prevenzione nel comune di Orta nova al fine di consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini e contrastare, non solo la commissione di reati, ma tutte quelle manifestazioni di illegalità suscettibili di ingenerare, nel tempo, tensioni sociali e sfiducia tra la popolazione.

Nel corso di mirati servizi, i militari dell’Arma, hanno accertato 63 violazioni al codice della strada, elevando sanzioni per un importo di 44576 Euro ed un totale 145 punti decurtati.

In particolare, 18 automobilisti sono stati sanzionati per mancanza della prevista copertura assicurativa RCA e i rispettivi veicoli sottoposti al provvedimento di sequestro ai fini della confisca, scoprendo anche in uso ad alcuni di essi documenti falsi o alterati al fine di eludere i controlli.

Altrettanti veicoli sono stati sospesi dalla circolazione stradale per non aver mai effettuato la prevista revisione e 4 ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo per inosservanza delle norme sull’utilizzo del casco protettivo.

Particolare attenzione è stata posta al fenomeno della guida senza patente, per cui sono stati sanzionati altri 4 automobilisti con conseguente fermo amministrativo delle autovetture. “Tali attività testimoniano il costante ed incisivo impegno dell’Arma dei Carabinieri nella promozione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità diffusa e in particolare a tutte le manifestazioni di disordine urbano in grado di generare comportamenti antisociali”, si legge nella nota dei Carabinieri.