Il Planetario scientifico più grande d’Italia sarà esposto a Cerignola presso la sede dell’associazione Neverland. Con il naso all’insù, grazie ai filmati riprodotti con la tecnologia Full Dome, si potrà ammirare la volta celeste e conoscere l’Universo, i pianeti, le costellazioni riscoprendo il valore della scienza grazie ai documentari registrati nella “cupola” dove saranno accolti tutti gli interessati.

“Il Planetario Discovery arriverà a Cerignola dal 14 al 22 novembre, ma già da oggi siamo al lavoro per rendere unica questa esperienza. Con l’attivissima associazione Neverland abbiamo deciso che le visite saranno gratuite per le scuole e per 90 persone scelte dai nostri servizi sociali guidati da Maria Dibisceglia, affinchè la scienza possa essere realmente un patrimonio condiviso – scrive il sindaco Bonito sulla propria pagina Facebook -. È una notizia bellissima che arriva in occasione della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo”.