Con deliberazione di Giunta comunale n° 60 del 19 luglio 2022, è stata approvata la concessione del patrocinio e di un contributo economico per l’adesione del Comune di Stornarella alla quinta edizione di LEGALITRIA.

LEGALITRIA è tra i più importanti festival letterari antimafia d’Italia, nonché il più importante progetto lettura nazionale sulla legalità.

Le alunne e gli alunni dell’I.C. “A. Moro” e del Liceo Scientifico “Federico II”, per il secondo anno consecutivo, hanno ricevuto dei libri da leggere, ossia 40 copie de “L’isola del mondo indaco e il sogno di Seku” di Antonella Iaschi per la Scuola Primaria, 40 copie de “La vendetta del Clan” di Gianni Bianchi per la Scuola Secondaria di primo grado e 40 copie di “Mano Mozza” di Emma Barbaro per il Liceo Scientifico.