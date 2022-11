Dopo Stornara, anche Orta Nova annuncia la sospensione della raccolta rifiuti. Ad annunciarlo è il sindaco Lasorsa sui social: Si avvisa la cittadinanza che la raccolta degli abbandoni e dei rifiuti NON differenziati a partire da oggi non sarà garantita a causa di problemi agli impianti di smaltimento AMIU di Foggia. Attendiamo che la situazione ritorni alla normalità quanto prima così da poter riprendere regolarmente il servizio. Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione”.

Le difficoltà dell’azienda barese, insomma, si fanno sentire anche nei Cinque Reali Siti. La situazione resta critica a Foggia dove diversi sono i quartieri alle prese con cassonetti stracolmi e immondizia gettata per strada. In segno di protesta per quanto sta accadendo, il Comitato La Società Civile di Foggia ha diffuso foto in città con frasi inerenti proprio l’inefficienza del servizio di raccolta rifiuti. I cartelli sono stati apposti dinanzi ad alcuni cassonetti della città.