Salgono leggermente i casi positivi al Covid 19 in Puglia, e con essi i ricoverati al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Al nosocomio foggiano sono attualmente 20 i ricoverati per il virus, egualmente divisi in uomini e donne, con un’età media di 64 anni. Undici sono i pazienti in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia, 1 in Rianimazione, 1 in Area Ostetricia e 3 in Pediatria Covid.

In Puglia, complessivamente ono 1.405 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime ore a fronte di 8.675 tamponi. Il tasso di positività è pari al 16%.