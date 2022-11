Avrebbero pagato da 7 a 25 mila euro per un posto per i figli in Aeronautica. E’ quanto accertato dalla procura di Foggia e dai carabinieri che hanno aperto una inchiesta per corruzione: stando alle indagini alcuni genitori avrebbero pagato soldi a tre militari del 32esimo Stormo di Amendola a Foggia. Sarebbero in tutto 15 le persone coinvolte, tra cui anche due militari: gli altri sono genitori dei ragazzi. I concorsi interessati al centro dell’inchiesta quelli per Vfp1, ossia per volontari in ferma prefissata di un anno, e Vfp4 per i volontari in ferma prefissata di 4 anni.

In entrambi i casi gli esami si sarebbero svolti a Roma.

Dal 32esimo stormo fanno sapere che: “l’Aeronautica Militare esprime piena fiducia nella magistratura e massima collaborazione agli organi inquirenti per fare piena luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti all’istituzione in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano della FA al servizio del paese a difesa del merito, della legalità e della sicurezza collettiva”.