La Consigliera di parità della Provincia di Foggia, Assunta di Matteo, come anticipato con comunicati stampa, intende coinvolgere, attraverso una manifestazione di interesse, soggetti giuridici pubblici e privati e tutte quelle realtà locali che operano sul territorio provinciale, per organizzare degli eventi e manifestazioni culturali da effettuarsi entro l’anno in corso sui temi indicati dalle linee di attività:

1. “Linguo”, inerente l’educazione al Linguaggio di Genere Univoco e Ordinario come previsto da Agenda 2030, Obiettivo 5: Uguaglianza di Genere”

2. “Benessere donna”, inerente la “Medicina e Benessere di Genere”, al fine di convenzionare i centri medici e centri benessere che possano favorire la prevenzione e la cura della donna.

Agli avvisi, pubblicati a mezzo comunicato stampa nelle scorse settimane, hanno risposto quattro associazioni con i rispettivi progetti che sono in corso di valutazione. Considerata la possibilità di accogliere ulteriori istanze su entrambe le linee di attività proposte, si intende estendere il termine ultimo di presentazione di nuovi progetti al 26 novembre 2022.

Le associazioni potranno presentare in carta libera, nel rispetto dei tempi di realizzazione, incluse la realizzazione

di alcuni eventi e/o cicli di seminari (incontri divulgativi) da realizzarsi entro la fine del 2022. Le proposte di progetto saranno valutate dalla Consigliera di parità, che comunicherà successivamente, ai soggetti idonei, l’aggiudicazione dei fondi previsti per ciascun progetto e ne darà comunicazione pubblica nel rispetto della trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Le associazioni interessate dovranno presentare domanda su carta intestata, avendo cura di includere le seguenti

informazioni:

– Rappresentante Legale e recapiti (indirizzo, mail, PEC, codice fiscale, copia del documento di identità) del soggetto giuridico e/o associazione proponente;

– Copia dello statuto vigente dell’associazione, unitamente ad una copia dell’ultimo bilancio di esercizio del soggetto giuridico e/o associazione proponente;

– Il progetto completo;

– Una relazione illustrativa del progetto che indichi il programma delle attività da svolgere entro l’anno in corso, la rilevanza sociale e territoriale, destinatari e fruitori, costi e risorse finanziarie previsti con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli eventualmente ricavabili dalle attività a pagamento, qualora siano previste.

La relazione deve includere il destinatario delle provvidenze ai sensi dell’Art. 8 – Destinatari delle provvidenze, una descrizione delle attività e delle iniziative ai sensi degli Art. 9 – Richieste di ammissione alle provvidenze – Art. 11 – Criteri di concessione – Art. 12 – Condizioni generali di concessione – del “Regolamento della Provincia di Foggia per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 12 della legge n. 241 del

7 agosto 1990)”. Scarica il Regolamento qui

Le associazioni interessate possono presentare le proprie proposte inviando una mail a: protocollo@cert.provincia.foggia.it, da indirizzo di posta elettronica certificato, entro il 26 novembre 2022, indicando le proprie generalità, un contatto telefonico e le informazioni relative all’associazione rappresentata ed ogni allegato richiesto a corredo del progetto.

Alla scadenza dei termini previsti, la Consigliera di Parità procederà alla valutazione delle proposte pervenute e a proprio insindacabile giudizio indicherà i destinatari aggiudicatari dei fondi previsti e ne darà comunicazione attraverso gli organi di informazione.