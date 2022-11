Domenica 20 novembre si celebrerà la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada e ai loro familiari. Un momento che impone una riflessione su quanto sia importante, sulla strada, adottare condotte consapevoli e corrette. Distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, sono solo alcuni dei tanti errori che si commettono quando si e al volante di una macchina, uno scooter o bicicletta che sia. Ma anche tra i pedoni non sono infrequenti comportamenti azzardati, dettati molto spesso dalla distrazione o più semplicemente dalla fretta.

La Polizia Stradale ricorda a tutti che sulla strada non si scherza. Guidare un veicolo dopo aver bevuto alcolici o aver assunto droghe, oppure “chattare” mentre si guida o si attraversa strada è estremamente pericoloso per se e per chi si incrocia sul proprio percorso. Per l’occasione, domani 19 novembre la Polizia Stradale di Foggia proietterà il film “Young Europe” presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi alla presenza di circa 200 alunni delle classi IV e V.

I protagonisti del film sono alcuni ragazzi provenienti da diversi Stati europei che, ad un tratto, restano coinvolti in un incidente stradale che segnerà per sempre la loro esistenza. L’iniziativa è mirata a sensibilizzare la platea di giovani che interverranno sulle tematiche della sicurezza stradale ed, in particolare, sulla vicenda umana delle vittime della strada e delle loro famiglie.

All’evento saranno presenti diverse Autorità per un indirizzo di saluto ai giovani, sottolineando l’importanza del rispetto del codice della strada e per onorare le tante persone che hanno perso la vita.