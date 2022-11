A Cerignola è stato aperto un altro cantiere: riguarda Piazza Giuseppe Di Vittorio, meglio conosciuta come Piazza del Carmine. Tra qualche mese, come spiega il sindaco Bonito, in quella zona cambierà per sempre la viabilità, perché al posto della rotatoria verrà fuori una piazza che renderà merito alla Chiesa da poco ristrutturata.

“Ci è sembrato davvero improponibile lasciare che le auto scorrazzassero o fossero parcheggiate perfino sul sagrato, per questo siamo intervenuti ripensando e ridisegnando l’intera area – spiega il primo cittadino -. Anche questo intervento di Rigenerazione Urbana era stato bocciato dalla Sovrintendenza a causa della sciatteria della passata amministrazione e solo grazie al nostro ufficio tecnico abbiamo evitato di perdere il finanziamento. E abbiamo quindi iniziato i lavori per cambiare in meglio il volto di Cerignola”