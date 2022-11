Nell’ambito della Stagione Teatrale 2022/2023 “Un teatro per tutti” del Comune di Cerignola e del Teatro Pubblico Pugliese, nasce la partnership con l’Audace Cerignola per gli spettacoli al Teatro S. Mercadante. Presentando l’abbonamento dello stadio o la tessera dell’Audace Cerignola si ha diritto ad uno sconto sui biglietti e sull’abbonamento alla Stagione Teatrale 2022/2023. Il costo dell’abbonamento per 10 spettacoli parte da € 90 (loggione); Platea – € 200 / ridotto € 160; Galleria € 160 /ridotto € 120. Il costo dei singoli biglietti è fissato a € 12 per il loggione; € 25/ridotto €20 per la platea e €20/ ridotto €15 per la galleria.

I biglietti ridotti saranno concessi ai gruppi di almeno 5 persone di abbonati dell’Audace Calcio. “Un teatro per tutti” è il cartellone che segna la riapertura del Teatro Mercadante di Cerignola dopo tre anni di inattività. Si parte questo giovedì 24 novembre con “Lisistrata”, portato in scena da Amanda Sandrelli; il 30 novembre evento speciale fuori abbonamento con “Vite Spezzate” di Teresa Ludovico e Teatri di Bari; il 4 dicembre “Mi amerò lo stesso” con Paola Turci e la regia di Paolo Civati; il 9 dicembre Elio canta e recita Enzo Jannacci con il suo “Ci vuole orecchio”.

Il 2023 parte con il teatro dell’accessibilità: il 5 gennaio Silvia Gribaudi infatti prenderà la scena con “Graces”. Il 18 gennaio “La Bohème” di Giacomo Puccini sarà rivisitata dalla compagnia Altra Scena, mentre il 2 febbraio Tullio Solenghi e Nidi Enseble porteranno sul palco “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene”. Il 12 febbraio Federico Buffa racconta il particolare incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè con “RivaDeandrè”; il 15 marzo Emilio Solfrizzi si esibirà nel “Malato immaginario” di Moliere, mentre il 1° aprile Fabio Troiano, su testo e musiche di Giorgio Gaber, interpreta “Il Dio bambino”. Chiusura della stagione il 22 aprile con la “Battaglia di Cerignola” portata in teatro dalla Compagnia dei musical.

Per ogni appuntamento del cartellone 2022/2023, la direzione artistica ha stabilito di omaggiare i servizi sociali del Comune di Cerignola con 15 biglietti gratuiti, da destinare a persone in difficoltà economiche che però non vogliono rinunciare alla cultura.