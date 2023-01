Sostenere la creazione di una “comunità orientativa educante” per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Sono questi gli obiettivi principali di “FourJobs”, il progetto promosso dal Comune di Candela attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. L’iniziativa si svolge in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia. Domani venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 10.00, nel Comune di Candela è previsto un primo momento di incontro tra i partner del progetto per programmare le attività in programma destinate a favorire percorsi di inclusione socio-lavorativa rivolti a studenti, minori e famiglie BES e DSA, migranti, donne, NEET, persone con disabilità psichica, messi alla prova.

Nello specifico, “FourJobs” prevede una serie di linee di intervento che si svilupperanno nei prossimi mesi e che animeranno il territorio di Candela. Orientation Labs: laboratori didattici, esperienziali o narrativi destinati a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani di età compresa tra i 15 e i 29, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Job Days, giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio. Orientation Desk, sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

“Questo progetto è un’importante opportunità, perché da un lato offre percorsi di formazione professionale e dall’altro favorisce l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti che vivono situazioni di svantaggio.” ha commentato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta.