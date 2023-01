Ha il sapore dell’amarcord il mercato di riparazione del Foggia che dopo aver acquistato Antonio Vacca punta ad un altro clamoroso ritorno: si tratta di Vincenzino Sarno, attualmente al Catania e uno dei protagonisti dell’ultima promozione dei satanelli in serie B. In Serie D, Sarno ha finora fatto contare 15 apparizioni, 1 rete e 4 assist e non disdegnerebbe una seconda avventura a Foggia, dove conosce molto bene proprio Vacca a cui aveva anche fatto gli auguri in occasione del suo ritorno e con cui ha sempre avuto ottimi rapporti.

Ma non è l’unica trattativa in piedi per il Foggia che ha necessità di acquistare un attaccante dopo la partenza di Dardan Vuthaj, tornato al Novara, e di un esterno di difesa dopo la cessione di Nicolao al Gubbio.

Intanto, i rossoneri proseguono la preparazione per la sfida contro il Pescara, in programma allo stadio Adriatico domenica 29 gennaio alle ore 14:30. La formazione biancazzurra allenata da mister Colombo è attualmente terza in classifica con 42 punti. Si tratta di una compagine tra le più giovani in C, che produce punti maggiormente fuori casa che tra le mura amiche. Un dettaglio in più per spingere il Foggia a provare il colpaccio in Abruzzo.