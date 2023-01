E’ nata pochi giorni fa alla 32° settimana di gestazione la piccola A., di 1700 gr. La madre, di 29 anni, ricoverata in Terapia Intensiva per gravissime complicanze gravidiche, è stata seguita dalla 22ma settimana ogni giorno da tutta l’équipe della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del “Policlinico Foggia”, diretta dalla Prof.ssa Gilda Cinnella e dall’équipe della Struttura di 1° Ginecologia e Ostetricia Universitaria, diretta dal Prof. Luigi Nappi, ed in particolar modo dal Dirigente Medico ginecologo Dott. Girolamo Arciuolo.

Medici e infermieri della Terapia Intensiva hanno svolto un lavoro quotidiano, superando momenti di estrema criticità che hanno portato alla nascita della piccola, che è ricoverata presso la Struttura di Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, sotto stretta sorveglianza. E’ un bel risultato per il Policlinico di Foggia, frutto di un lavoro sinergico di squadra, considerando l’elevato rischio della gravidanza e le condizioni della mamma, che attualmente rimane ricoverata presso la Struttura di Terapia Intensiva. Responsabili Rianimazione: Prof.ssa Lucia Mirabella, Prof.ssa Antonella Cotoia.

Equipe rianimatori: Dott.ssa Nicoletta Di Francesco, Dott. Karim Mariano, Dott. Paolo Vetuschi, Dott.ssa Stefania Da lima, Dott. Giuseppe Ferrara, Dott.ssa Donatella Fortarezza, Dott.ssa Daniela Labella, Dott.ssa Zeudia Di Fiore, Dott. Giuseppe Maestri, Dott.ssa Flavia Marchese, Dott. Francesco Pagano. Anestesisti: Dott. Mino Cagianelli, Dott. Potito Salatto.