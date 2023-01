Cerignola ottiene un finanziamento da 90mila euro per il contrasto alla dispersione scolastica, per la lotta alla povertà e per l’implementazione delle iniziative di orientamento formativo e lavorativo. Merito del progetto “Work Days” che si articolerà in tre linee di intervento: Orientation Labs, ossia laboratori che verranno erogati con contenuti e modalità sperimentali e approcci esperienziali e digitali e organizzati per classi omogenee: studenti di ogni ordine e grado, disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, le famiglie dei partecipanti; Job days, attraverso cui 5 speaker potranno illustrare le possibilità di impresa, le normative generali, le fonti di finanziamento, le professioni del futuro; Orientation Desk, con attività di ascolto e accoglienza per portare all’autoconsapevolezza e autocomprensione e stimolare l’autoconoscenza attraverso l’esplorazione delle proprie risorse attraverso servizi di consulenza per conoscere il bilancio delle proprie competenze.

“Per ottenere il risultato lavoriamo senza sosta attraverso i servizi sociali e in stretta sinergia con le scuole, le associazioni, le parrocchie. I servizi di orientamento appena finanziati costituiscono un tassello fondamentale per l’articolata rete di attori in campo affinchè il nostro territorio possa offrire variegate possibilità, soprattutto alle categorie fragili”, commenta il sindaco Bonito.