Big match per il Foggia che domani alle 14.30 farà visita al Pescara terzo in classifica, senza i propri tifosi bloccati a casa per motivi di sicurezza. Nonostante questo, i rossoneri sono pronti a far bene come spiega il loro tecnico Fabio Gallo: “I ragazzi sanno come andò quella partita, vogliamo quindi proseguire bene. La squadra si è allenata bene, abbiamo lavorato bene e sappiamo di dover fare una prestazione per proseguire un cammino importante. È una partita bella da giocare, con una cornice importante di pubblico quindi ci sono i presupposti per far bene affrontando a viso aperto gli avversari. Il Pescara è forte e gioca bene, non ha anelli deboli ma non è più forte di noi. Non avremo purtroppo i nostri tifosi e credo che nel momento in cui i tifosi avversari non possano venire a fare il tifo per la propria squadra sia una sconfitta per tutti.

Immancabile il riferimento al mercato: “Cercheremo di fare qualche operazione che ci posso migliorare. Sarno, Santaniello, Vono? È fantamercato”. Infine, una considerazione sul suo futuro: “Sono soddisfatto che la gente mi chieda di restare, io a Foggia sto bene e penso si capisca. Abbiamo iniziato a parlare con il presidente ma i presupposti di trovare un accordo sono buoni”.