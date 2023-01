È stata inaugurata la sede della Cisl a Carapelle. Il nuovo sito dell’organizzazione sindacale è stato benedetto da don Claudio Barbone, parroco del piccolo centro.

Con Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia, è intervenuto Umberto Di Michele, Sindaco di Carapelle. La sede, che ha in Katia Petito la responsabile, oltre ad essere punto periferico delle federazioni, ospita gli sportelli dei servizi del Caf e del patronato.

“Potenziamo l’attenzione verso i piccoli comuni perché non solo i nostri iscritti, ma anche i giovani, gli anziani e le famiglie possano avere dei riferimenti zonali per le tutele, le pratiche e le istanze che necessitano di supporto – precisa Carla Costantino – I cittadini hanno bisogno di sapere a chi rivolgersi nei casi di carenze, penso alla medicina territoriale o alle sacche deboli dell’assistenza. Riteniamo sia giusto e doveroso allargare la rete della nostra azione sindacale in favore della piena prossimità e dell’ascolto delle esigenze di chi vive nelle comunità più piccole.”