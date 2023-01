L’istituto Giannone Masi di Foggia ha ricevuto un importante riconoscimento dallaRegione Puglia al concorso “Mi impegno per la legalità”. Si tratta di un’iniziativa della commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, insediata presso il Consiglio regionale. A ricevere il premio la classe 1°A (Sistemi Informativi Aziendali) coordinati dalla docente Barbara Doronzo, per l’opera letteraria dal titolo “Il coraggio di dire no”, che ripercorre le ultime ore di vita dell’imprenditore foggiano Giovanni Panunzio, ucciso il 6 novembre 1992 dalla malavita organizzata.

Il protagonista del racconto è Giovanni P.. L’abbreviazione del cognome non vuole assolutamente nascondere l’identità di Giovanni Panunzio, la cui storia lo rende assolutamente riconoscibile. La scelta di assumere solo il nome, precisano gli autori, vuole essere un omaggio a tutti gli uomini e le donne, il cui coraggioso sacrificio ha reso più libera la nostra città.

Il racconto breve a struttura narrativa circolare insinua nel lettore il dubbio che non si sia trattato della squallida realtà di un territorio occupato dalla violenza, ma soltanto di un brutto incubo, dal quale il protagonista, e con lui la città di Foggia, si desta. Il Dirigente scolastico, Roberta Cassano, ha espresso massima soddisfazione per il risultato raggiunto dai suoi giovani allievi e si è detta “certa che la scuola come comunità educante ricopra un ruolo fondamentale nello sviluppo di una coscienza civile e democratica e nell’elaborazione di un pensiero critico che sappia porre al centro del suo sistema valoriale la legalità”. Il premio in denaro ricevuto, pari a 500 euro sarà utilizzato per attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa a favore degli studenti.