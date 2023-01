Nuove date per lo spettacolo teatrale “Solo per alzata di mano” Stand-up del dolore di e con Stefania Benincaso e Federico Vigorito. Dopo il rinvio, nel mese di dicembre, dovuto a impedimenti della compagnia, ecco pronto il nuovo calendario del tour che coinvolgerà sei dei sedici comuni dell’Ambito Sociale di Troia: Faeto, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Troia, Castelluccio dei Sauri. Nel mese di dicembre sono stati otto i comuni in cui è andato in scena lo spettacolo.

La amerai più di una donna reale è un progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere voluto dall’Ambito Territoriale di Troia, su iniziativa del sindaco di Troia e presidente dell’Ambito Territoriale di Troia, Leonardo Cavalieri, e dai sindaci dei sedici Comuni che ne fanno parte. Pianificato a circuito, lo spettacolo teatrale è andato in scena in otto comuni dei Monti Dauni – Ambito Territoriale di Troia. Dopo l’interruzione dovuto a impedimenti della compagnia, il tour riparte dal 1 febbraio.

La amerai più di una donna reale porta in scena un’opera incentrata sull’ironia per combattere la violenza contro le donne. Fulcro del progetto è il monologo “Solo per alzata di mano. Stand-up del dolore”, con Stefania Benincaso, drammaturgia di Stefania Benincaso e Federico Vigorito, regia di Federico Vigorito.

Uno spettacolo dissacrante, provocatorio, amaramente ironico, contro la violenza di genere che viene affrontata in tutte le sue molteplici declinazioni con un paradossale rovesciamento del punto di vista tradizionale. La drammaturgia attinge alla cronaca, alle vicende attuali, per dare voce, tramite il linguaggio spesso crudo ed immediato della stand-up comedy, alle donne vittime di violenza e disparità di genere.

Di seguito date, orari e luoghi in cui si terrà lo spettacolo

Mercoledi 1 febbraio

FAETO

Sala polifunzionale Istituto Don Maurilio De Rosa

Ore 16.00

Giovedi 2 febbraio

ASCOLI SATRIANO

Teatro del Centro Sociale Polivalente Via Melfi

Ore 11.00

Venerdi 3 febbraio

BOVINO

Ex sede comunale Via Antonio Leggieri

Ore 10.00

Giovedi 16 febbraio

CANDELA

Aula Magna Istituto Comprensivo Viale XXIV Maggio

Ore 11.30

Venerdi 17 febbraio

TROIA

Teatro Cimaglia

Ore 20.00

Sabato 18 febbraio

CASTELLUCCIO DEI SAURI

Cine-teatro Don Ciccio

Ore 20.30