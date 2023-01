Se qualcuno si chiedesse quale potesse essere la “partita perfetta” del Foggia di questa stagione, da domenica ha le sue risposte. I rossoneri dilagano a Pescara con un 4-0 senza sbavature e con intelligenza tattica. Merito non solo dei singoli, con uno Schenetti che appare ormai pedina inamovibile a centrocampo e autore di un doppietta e uno Iacoponi in formissima, ma anche e soprattutto di mister Gallo che ha saputo mettere in campo una formazione che non ha lasciato scampo agli abruzzesi giocando “corta” e con molta attenzione in fase difensiva. Se poi ci metti anche la precisione in zona gol di Ogunseye e un atteggiamento “da grande”, è facile immaginare come i satanelli possano giocarsi senza paure anche il terzo posto occupato proprio dal Pescara.

L’obiettivo principale, però, resta quello della Coppa Italia la cui vittoria consentirebbe a Petermann e soci di evitare la fase a gironi dei playoff, passando direttamente a quella nazionale. In mezzo c’è ancora il campionato che vedrà il Foggia giocarsi tra le mura amiche il derby di mercoledì sera contro il Taranto e la sfida con la Gelbison domenica. Intanto, i tarantini dovrebbero poter venire allo Zaccheria: per loro si profila la trasferta libera.