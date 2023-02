Dopo il Pescara, il Foggia si prende la rivincita anche contro il Taranto e vendica la sconfitta dell’andata (1-0) battendo gli ionici due a zero allo Zaccheria. Una gara condotta bene dai rossoneri, che nel primo tempo hanno regolato gli ospiti con le reti di Peralta (rigore) e Garattoni. Il Taranto, dalla sua, ha la colpa di essere stato poco incisivo e di avere avuto l’unica vera occasione da gol a 5 minuti dalla fine della partita. Nel primo tempo gli ionici avevano chiuso bene gli spazi a Petermann e soci, capitolando al 37′ quanto Peralta veniva atterrato in area e trasformava il calcio di rigore. Il raddoppio del Foggia giungeva al 44′ dopo una bella combinazione tra Ogunseye e Garattoni.

Nella ripresa, il Taranto ha alzato il baricentro ma non rendendosi praticamente mai pericoloso se non all’85’ con Labriola che ha costretto Nobile a una grande parata all’incrocio dei pali. Il Foggia continua la sua ascesa in classifica e domenica tornerà di nuovo allo Zaccheria per affrontare la Gelbison. Il modo migliore per preparari al ritorno di Coppa Italia contro la Juve U 23.