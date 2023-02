Dopo la convincente vittoria contro il Taranto, per il Foggia è tempo nuovamente di ritornare allo Zaccheria dove domani pomeriggio (inizio ore 17.30) affronterà la Gelbison contro cui, all’andata, cominciò l’avventura di Fabio Gallo al timone del Foggia. Così il tecnico ha analizzato la vigilia della gara in conferenza stampa: “Dobbiamo capire che tipo di partita dobbiamo disputare, che sarà molto simile a quella di mercoledì. Le squadre vengono qui e cercano di portarci via punti e noi dobbiamo essere altrettanto determinati a non farlo succedere. La squadra tiene sempre alta la qualità e mostra maturità. Non mi sorprende il gol di Garattoni contro il Taranto perché lavoriamo molto anche per questo, vorrei più spinta dei centrocampisti e negli inserimenti verticali”.

Il tecnico rossonero non manca di fare riferimenti anche al suo futiro: “Ci incontreremo con il Presidente prossima settimana e valuteremo anche la situazione degli arrivi non solo in attacco ma anche in altri reparti”. Si parlerà inevitabilmente anche del rinnovo del contratto: “Stiamo parlando anche del futuro, dobbiamo lavorare serenamente e non ho la fretta di scappare. I matrimoni si fanno in due ma quando arriva è perché si è convinti. Ora l’obiettivo è la crescita della squadra”