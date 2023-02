É stato attivato a Foggia lo “Sportello Autismo”, come previsto dal decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015. Il servizio è aperto presso le sedi dell’Assori onlus (Fondazione per la promozione socio-culturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione dell’handicappato, in via Grilli n. 2), presso la scuola secondaria di I grado “Giuseppe Bovio” (viale Cristoforo Colombo n.202) e presso l’VIII Circolo Didattico “San Pio X” (via Michele Mastelloni).

Lo “Sportello Autismo” è un servizio istituzionale del Ministero dell’Istruzione, soggetto alla normativa italiana per l’inclusione scolastica. Si tratta di un modello di intervento ed aiuto scolastico, riconosciuto con il decreto Miur (n. 453 del 16 giugno 2015), come organizzazione da valorizzare ed attivare presso i Centri Territoriali di Supporto. E’ coordinato da figure di sistema della scuola e offerto da docenti operatori formati per un servizio di consulenza e di supporto.

Obiettivo dello Sportello è favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con sindrome dello spettro autistico, secondo linee di indirizzo psico-pedagogiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale, ed attraverso la costruzione di una rete caratterizzata da raccordo e collaborazione con Enti ed Associazioni presenti sul territorio.

I docenti operatori dello sportello, specificamente formati sui disturbi dello spettro autistico ed in costante formazione, appartenenti ai diversi ordini di scuola e rappresentativi degli insegnamenti curricolari e della didattica speciale, si propongono come tutor verso i loro colleghi e tutto il personale scolastico coinvolto nell’inclusione degli alunni con sindrome dello spettro autistico, secondo i modelli del peer teaching epeer tutoring.

“Lo sportello – sottolinea Costanzo Mastrangelo, presidente dell’Assori – vuole essere uno strumento per aprire mente e cuore sul mondo dell’autismo: per chi lo vive e si sente solo, per chi lo vede e non ci crede, per chi ne ha sentito parlare ma non sa cosa sia. Attraverso pillole di quotidianità la famiglia “scuola” vuole sensibilizzare il territorio e, allo stesso tempo, sostenere la speranza in un mondo davvero accogliente e inclusivo per tutti. Lo Sportello è un’espressione della comunità territoriale che comprende l’Assori come ente di formazione, la scuola secondaria Bovio e la scuola d’infanzia e primaria San Pio X. Il progetto, riconosciuto e finanziato dal Miur, si offre al territorio come opportunità per fornire informazioni procedurali didattiche ed educative, affinché possa migliorare la qualità della vita dei soggetti con autismo e delle loro famiglie”.

Lo Sportello presente all’Assori, in via Grilli 2, è aperto tutti i giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Gli orari di apertura degli altri due sportelli sono in fase di definizione (per info: Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Bovio”, viale Cristoforo Colombo n. 202, Foggia Tel. 0881 634000; VIII Circolo Didattico “San Pio X”, via Michele Mastelloni, Foggia, Tel. 0881 633507; Assori onlus, via Grilli 2, Tel. 0881 336282 – 0881336283). Il servizio è gratuito.