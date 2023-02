“Consideriamo favorevolmente e positivamente l’aperura della dirigenza della G.&W Electric, mostrata oggi al termine della manifestazione di Bari ed apprezziamo l’intervento della Regione Puglia per l’apertura del tavolo tecnico. Ora si azionino celermente tutti gli sforzi per favorire il prosieguo dell’attività produttiva dell’azienda ed escludere la messa in liquidazione della società e si proceda con il blocco dei licenziamenti collettivi salvando i 114 posti di lavoro”.

E’ quanto dichiarano Carla Costatino, segretario generale della Cisl di Foggia, e Gianfranco Micchetti, segretario generale della FIM Cisl di Foggia, dopo il presidio di oggi Bari per la salvaguardia dei livelli occupazionale nello stabilimento foggiano dell’azienda americana (ex Tozzi) che realizza quadri elettrici di bassa e media tensione.

“La task force regionale permette di comprendere quali strade prioritarie intraprendere per evitare i licenziamenti. Confidiamo che l’Enel chieda alla G.&W. un aumento produttivo e nello stesso tempo, che la Regione Puglia possa procedere con l’abbattimento degli oneri nei confronti della stessa azienda – aggiungono Carla Costantino e Gianfranco Micchetti – Ora speriamo che il confronto porti l’azienda americana a valutare realmente la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo”.