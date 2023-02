Il Foggia sbatte contro il muro della Gelbison e fa 1-1 allo Zaccheria nel 26simo turno di campionato di C. Merito di un avversario che ha imbrigliato da subito i rossoneri ma anche di qualche imprecisione di troppo degli uomini di Gallo, apparsi più contratti dopo le ultime vittoriose gare.

Nel primo tempo, la Gelbison ha ben contenuto le avanzate rossonere, concedendo solo un’occasione vera al 17′ quando Peralta, dopo aver raccolto una corta respinta di Anatrella, effettuava un tiro cross su cui Di Noia si avventava mandando fuori a porta praticamente vuota. Nella ripresa, il copione è stato lo stesso con i campani che però andavano in vantaggio al 58′: merito di Tumminiello che è bravo a cogliere l’attimo vincente dopo un rimpallo e trafiggere Nobile. Il 78’ quando Bjarkason indovina il corridoio giusto per Garattoni che insacca nell’angolo alla destra di Anatrella. A nulla sono valsi gli assalti finali dei rossoneri, che sabato prossimo affronteranno fuori casa il Crotone in un big match da sapore di B.