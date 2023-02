“L’azione dello Stato ha fatto tanto e deve fare sempre di più. Ma non diseduchiamo i cittadini a fare la propria parte”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha presenziato a Foggia il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Maurizio Valiante, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Bari, Roberto Rossi, e del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Ludovico Vaccaro. Diverse le misure discusse e approvate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha portato alla firma, da parte del ministro Piantedosi, del Prefetto Valiante e della Commissaria Magno, di un Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per Foggia.

Previsto il rafforzamento della prevenzione e del controllo del territorio anche con sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia, un maggior interscambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, agevolazioni da parte del Comune in favore di privati e associazioni perché impiantino sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia. Saranno poi individuate e regolamentate aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione, oltre a misure di rafforzamento dell’illuminazione pubblica e miglioramento dell’assetto urbano e misure di tutela del patrimonio immobiliare e di prevenzione e contrasto delle occupazioni abusive degli immobili. Una particolare attenzione sarà rivolta poi a favore dell’inclusione sociale e misure di solidarietà con progetti per le scuole sicure e interventi a favore dei giovani per contrastare il disagio e la devianza minorile. Previste infine